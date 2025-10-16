نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الأعضاء المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون كارنيهات العضوية ت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلّم اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 الأعضاء المعينون في مجلس الشيوخ المصري كارنيهات العضوية الجديدة، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم 575 لسنة 2025 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 100 عضو جديد بالمجلس، استكمالًا لتشكيله. ويأتي هذا القرار في إطار دعم الدور التشريعي والرقابي للمجلس، وتعزيز المشاركة الوطنية في صياغة السياسات العامة وصناعة القرار.

وقد شملت قائمة المعينين شخصيات بارزة من مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والفنية، إلى جانب عدد من السيدات، في تأكيدٍ على حرص الدولة على تحقيق التمثيل المتوازن والشامل لمختلف فئات المجتمع. ويهدف هذا التنوع إلى الاستفادة من الخبرات المتعددة في تطوير منظومة العمل البرلماني، ودعم الجهود الوطنية نحو ترسيخ مؤسسات الدولة الحديثة وتعزيز مسار التنمية الشاملة.