نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في جلسة الاستماع الرابعة بماسبيرو.. تشكيل 7 فرق عمل عابرة للقنوات.. ومكانة خاصة للإعلام العلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، جلسة الاستماع الرابعة بماسبيرو، والتي ضمت قناتي النيل للأخبار، ونايل تي في، وراديو مصر، وقيادات قطاع الأخبار بماسبيرو.

وقال "المسلماني" أثناء اللقاء: “نحن في ماسبيرو مؤسسة واحدة وكيان واحد، والفروق الإدارية والوظيفية بين القنوات والقطاعات لا يجب أن تكون حواجز مهنية بين مكونات الهيئة، لقد بدأنا من ثلاثة أشهر تكوين فرق عمل عابرة للقنوات والقطاعات؛ وذلك لتطوير المحتوى، وتعزيز الرسالة الإعلامية، وهو ما سبق أن طرحته في جلسات الاستماع السابقة مع قطاعي التليفزيون والقنوات المتخصصة”.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام: “تشمل فرق العمل السبع، فريق الإعلام السياسي، والإعلام الاقتصادي، والإعلام العلمي، والإعلام الثقافي، والإعلام الاجتماعي، والإعلام الديني، والإعلام الرياضي، ويمكن الانضمام لأكثر من فريق”.

وتابع: “الغاية الأساسية من تشكيل الفرق، هي رفع مستوي الشاشات والإذاعات، والقدرة على المنافسة الإقليمية في مجالات الإعلام كافة”.