نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي وزير الكيماويات والاسمدة الهندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسيد جاغات براكاش نادا وزير الكيماويات والاسمدة الهندي، يوم الخميس ١٦ أكتوبر في نيودلهي.

استعرض د. بدر عبد العاطي أبرز مُخرجات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند والتعاون في تجارة السلع الاستراتيجية المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي بهدف احتواء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، مشيرًا إلى اهمية التنسيق لبحث إمكانية تحقيق تكامل بين البلدين في السلع الاستراتيجية.

كما أشار وزير الخارجية إلى الجهود التي تقوم بها مصر لزيادة الإنتاج المحلي من الأسمدة من خلال إنشاء مصانع جديدة لإنتاج مختلف أنواع الأسمدة للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في مصر والدول الصديقة، وهو الأمر الذي قد يخلق فرصا إضافية للتبادل التجاري بين البلدين.

كما أكد د. بدر عبد العاطي على أهمية الاستفادة من علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند بهدف تحقيق الأمن الغذائي للدولتين، وذلك من خلال دراسة التوصل إلى تفاهمات يتم بموجبها عقد صفقات تفضيلية وفقًا لمُعادلة سعرية يتم الاتفاق عليها بين البلدين لتبادل كميات مُحددة من الأسمدة المصرية مُقابل كميات مُحددة من المُنتجات الزراعية الهندية.

في ختام اللقاء، دعا وزير الخارجية الجانب الهندي لإرسالٍ وفد فني إلى مصر يضم مُمثلين عن مُختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بهدف بحث مع الجهات المصرية المعنية حول سبل تعزيز الأمن الغذائي للبلدين من خلال زيادة التبادل التجاري في السلع الاستراتيجية.