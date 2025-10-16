نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنّ قمة السلام للشرم الشيخ علامة مهمة لأنها أنهت الصراع عمليا، معربا عن أمله في أن تنهي بشكل كامل الحرب الإبادة الجنونية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ نهاية الحرب أمر مرتبط بالكثير من الأمور، من بينها تسليم الرهائن والمحتجزين، وهي مسألة ذات تفصيلات كثيرة، لم يتم الاتفاق على بعضها، لذلك، يحتاج الأمر إلى كثير من الصبر والاتصالات، ومن ثم، فإن دور الوسطاء في هذا الصدد يعد أمرا محوريا لضمان عدم انهيار الاتفاق أو الوصول إلى نقطة غير مرغوب فيها.

وتابع، أنّ الدور المصري كان محوريا في لم شمل كل هذه الأوضاع والوصول بالسفينة إلى شاطئ أمان بداية لتحريك المسار إلى نتائج إيجابية، مشيرًا، إلى أن هناك صعوبات عديدة، وأن الجانب الإسرائيلي لا يدخر جهدا في وضع عقبات لتنفيذ الاتفاق ويتحجج بحجج كثيرة جدا حتى يتذرع بها لعدم الوصول إلى تنفيذ هذا الاتفاق، رغم الزخم الدولي.