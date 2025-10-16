ترامب وبوتين يتفقان على لقاء فى بودابست لمناقشة إنهاء حرب أوكرانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حققت تقدمًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه سيناقش نتائج الاتصال مع الرئيس الأوكراني في لقائهما غدًا بالبيت الأبيض.

وأضاف ترامب في تصريحات متزامنة عبر حساباته الرسمية أن بوتين هنأه على “تحقيق السلام في الشرق الأوسط”، لافتًا إلى أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماع لمستشارين رفيعي المستوى الأسبوع المقبل، سيرأسه عن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو.

وكشف ترامب أنه اتفق مع بوتين على عقد لقاء ثنائي في العاصمة المجرية بودابست قريبًا، قائلاً: “سنلتقي لنرى ما إذا كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب المشينة بين روسيا وأوكرانيا.”

من جانبها، أكدت الناطقة باسم البيت الأبيض أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي عبر المفاوضات، مشيرة إلى أن بوتين أبدى التزامه بالجلوس مع الرئيس ترامب، في حين ناقش الجانبان كذلك آفاق التعاون التجاري بعد انتهاء الحرب.

ويُتوقع أن يُلقي الاجتماع المرتقب بين ترامب والرئيس الأوكراني غدًا الضوء على مبادرة أمريكية جديدة لإنهاء الحرب، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إعادة تفعيل دورها الوسيط بين موسكو وكييف.