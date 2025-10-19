نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ أبرز تصريحات السيسي: إفريقيا تزخر بموارد وثروة بشرية هائلة.. وعلينا استثمارها لتحقيق السلام والتنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أن المنتدى هذا العام يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويبعث برسالة واضحة من إفريقيا إلى العالم، بأن القارة تواجه اختبارات صعبة لكنها تمتلك القدرة على تجاوزها بالعمل المشترك والتكامل الإقليمي.

منتدى أسوان منصة لمناقشة قضايا الاستثمار والتنمية

قال الرئيس إن منتدى أسوان سوف يتناول موضوعات الاستثمار في البنية التحتية والممرات الاستراتيجية ودور المجتمع الخاص في التنمية، مؤكدًا أن القارة الأفريقية تحتاج إلى توحيد الرؤى والجهود من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التنمية المستدامة.

تحديات الاستقطاب الدولي وضعف المؤسسات

أوضح الرئيس السيسي أن العالم يشهد تفاقم الاستقطاب الدولي وضعف قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على أداء دورها، ما تسبب في عجز وإخفاق من المجتمع الدولي في مواجهة أزمات إنسانية كبرى.

ثروات إفريقيا ومكانتها العالمية

أكد الرئيس أن إفريقيا تزخر بموارد ومقومات وثروة بشرية هائلة، مشيرًا إلى أن القارة لديها فرصة حقيقية لتكون في طليعة المشاركين في استعادة النظام العالمي رغم التحديات.

إفريقيا تواجه العنف والتحديات التنموية

أضاف السيسي أن إفريقيا تقف في صدارة المتأثرين من الظروف الدولية بما سيزيد من تأجيج العنف وزيادة التحديات التنموية، ما يتطلب تكاتف الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة.

أهمية إعادة الإعمار وبناء السلام

شدد الرئيس على أهمية إعادة الإعمار والتنمية بعد توقف النزاعات وتفعيل سياسات الدعم وبناء السلام، باعتبارها الطريق لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للشعوب الأفريقية.

رسالة إفريقيا إلى العالم

واختتم الرئيس السيسي تصريحاته مؤكدًا أن انعقاد منتدى أسوان هذا العام يبعث برسالة إلى العالم بأن إفريقيا في قلب المشهد الدولي، وأنها قادرة على تجاوز المحن بفضل وحدتها وثرواتها وقدراتها البشرية الهائلة.