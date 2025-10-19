الاتحاد العماني لكرة اليد يحدد موعدا نهائيا لدوري الناشئين

برعاية نائب رئيس نادي عمان

حدد الاتحاد العماني لكرة اليد يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري موعدا لاقامة المباراة النهائية لدوري الناشئين لكرة اليد للموسم الرياضي 2025/‏2026م وذلك برعاية جهاد بن عبدالله الشيخ نائب رئيس مجلس إدارة نادي عمان في الساعة السادسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد واعضاء مجلس الادارة ورؤساء وممثلي الاندية المشاركة في البطولة.

وستقام يوم الجمعة المقبل مباريات مرحلة الاياب، حيث يلتقي مسقط مع نزوى في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بنادي عمان، ويلعب اهلي سداب مع السيب في الساعة السادسة مساء على ملعب الصالة الرياضية بنادي عمان.

وكانت مباريات الذهاب في الدور نصف النهائي قد شهدت منافسات قوية ومثيرة، حيث نجح نادي مسقط في تحقيق فوز صعب على نادي نزوى بنتيجة 23/‏21 في مباراة جمعت بين الفريقين، وتميزت بالإثارة والندية، فيما تفوق نادي السيب على نادي أهلي سداب بنتيجة 26/‏17 في مباراة أظهر فيها السيب تفوقًا واضحًا، وستحدد نتائج مباريات الإياب الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية بينما سيلعب الفريقان الخاسران مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، حيث من المتوقع أن تشهد مباريات الإياب تنافسًا شرسًا بين الفرق الأربعة، وتسعى كل منها إلى حجز مكانها في النهائي وتحقيق لقب البطولة.