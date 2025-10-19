الوحدة يتوج بطلا لكأس نادي الحمراء لكرة القدم

الحمراء ـ من سيف الهطالي:

توج فريق الوحدة بطلًا لكأس نادي الحمراء لكرة القدم، بعد فوزه المستحق على فريق النصر بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على أرضية الملعب الرئيسي بنادي الحمراء برعاية العميد الركن متقاعد سعيد بن محمد بن راشد الشكيلي، وبحضور العقيد الركن متقاعد سالم بن ساعد العبري رئيس نادي الحمراء وأعضاء مجلس إدارة النادي وجمع من الرياضيين وجمهور غفير تابع المباراة وسط أجواء كروية رائعة، شهدت تنافسا وإثارة كبيرة. افتتح الوحدة التسجيل مبكرا عن طريق لاعبه بلعرب بن سرور العبري في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف شقيقه أحمد بن سرور العبري الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والخمسين ليعزز بعدها عبدالله بن سعيد الصبحي تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة الثانية والستين، ثم عاد بلعرب بن سرور العبري ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة والستين، فيما سجل هدف النصر الوحيد موسى الهطالي في الدقيقة السبعين. وشهد اللقاء أداء قويا من الفريقين امتعا به الجمهور وفرض الوحدة سيطرته على مجريات المباراة مع محاولات للنصر للعودة للمباراة حتى أطلق الحكم صافرته معلنا فوز الوحدة وتتويجه بطلا للكأس وحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة كل من اليقظان الصبحي من فريق النصر وعبدالله الصبحي من فريق الوحدة تقديرا لأدائهما المميز. وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من نايف البلوشي حكم ساحة وإبراهيم الشرقي حكم مساعد أول وعبدالحميد العموري حكم مساعد ثان وعلي العجمي حكم رابع. وبعد نهاية المباراة قام راعي المناسبة بتكريم طاقم التحكيم واللجنة المنظمة للبطولة. كما تم تكريم أصحاب الجوائز الفردية حيث حصل اللاعب أحمد بن سرور العبري من فريق الوحدة على جائزة هداف البطولة ونال المهتدي بن عامر العبري من فريق الوحدة جائزة أفضل حارس في البطولة وفاز إدريس بن حمد العبري من فريق الوحدة بجائزة أفضل لاعب في البطولة فيما حصل موسى بن سالم الهطالي من فريق الشروق على جائزة أفضل إداري ونال عبدالله بن صالح الهطالي من فريق العارض جائزة أفضل مشرف رياضي متميز. كما تم تكريم فريق النصر بالميداليات الفضية وتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق الوحدة.