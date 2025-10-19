أطلال وسارح وثاندر وآربي والمقدام وهداجة وكرس وسعد تظفر بالمراكز الأولى

ثمانية أشواط مثيرة فـي انطلاق منافسات موسم سباقات الخيل بالرحبة

انطلق بمضمار الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركاء السباق الأول لموسم سباقات الخيل 2025 /2026، والذي ينظمه الاتحاد العماني للفروسية والسباق، ممثلا بنادي سباق الخيل العماني واشتمل السباق على ثمانية أشواط خصصت أربعة منها للخيول العربية الأصيلة وشوطان للخيول العربية الأصيلة (الإنتاج المحلي) وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة جاءت نتائجها على النحو التالي.

الشوط الأول «فلج دارس»

سباق «فلج دارس» للخيول العربية الأصيلة (إنتاج محلي) لمسافة 1600 متر، تمكنت الفرس اطلال السيف من السيطرة على مجريات الشوط منذ انطلاقته لتتوج بالمركز الأول لمالكها عبدالله بن سيف العريمي وفارسها صالح بن سليم المري تلاها في المركز الثاني الحصان كساب جي ام لمالكه جاسم بن محمد الراشدي وفارسه يحيى بن جمعة الحمداني، وحل ثالثاً الحصان اس.اس.ار. شكلان لمالكه سالم بن سعيد الرشيدي وفارسه حمد بن سلطان المالكي .

الشوط الثاني «فلج الخطمين»

سباق «فلج الخطمين» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، باعد الحصان سارح منلو المسافة بينه وبين أقرب منافسيه مع الخط المستقيم لينفرد بالصدارة في أول مشاركة له ويفوز بالمركز الأول لمالكه عبدالله بن عامر الحجري وفارسه عيسى بن محمد البلوشي، وحصل على المركز الثاني الحصان رابح أن.أس لمالكه ناصر بن سالم السرحي وفارسه حمد بن سلطان المالكي وجاء الحصان آربي جفتد في المركز الثالث لمالكه صاحب السمو السيد سعود بن حارب بن ثويني آل سعيد وفارسه مؤنس بن سالم السيابي ..

الشوط الثالث «فلج الملكي»

سباق «فلج الملكي» للخيول المهجنة الأصيلة - (الثربرد) لمسافة 1600 متر، تنافس كبير بين الحصانين ثاندر دورو وبريما سمر إلا أن الحصان ثاندر دورو تفوق وبفارق بسيط جداً وتوج بالمركز الأول لمالكه محمد بن يوسف البلوشي وفارسه عيسى بن محمد البلوشي، وحقق الحصان بريما سمر المركز الثاني لمالكه حمزه بن علي الطائي وفارسه أنس بن سالم السيابي، أما المركز الثالث فكان من نصيب الحصان فيوجر فيشن لمالكه محمد بن مرتضى اللواتي وفارسه مؤنس بن سالم السيابي .

الشوط الرابع «فلج الميسر»

سباق «فلج الميسر « للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، شوط مميز ومنافسة كبيرة إلا أن الحصان اربي بيستيفه حسم الشوط لصالحه لمالكه حمدان بن سباع السعدي وفارسه أحمد بن سالم السيابي وحقق المركز الثاني الحصان باشا لمالكه أحمد بن محمد وفارسه منتصر بن خميس البلوشي وحل ثالثاً الحصان العريق لمالكه الخيالة السلطانية وفارسه مؤنس بن سالم السيابي.

الشوط الخامس « فلج الجيلة»

سباق « فلج الجيلة « للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، ثنائية جميلة بوصول المهر المقدام والمهر رمز إبراء إلا أن المقدام كان الأفضل وتوج بالمركز الأول لمالكه الخيالة السلطانية وفارسه مؤنس بن سالم السيابي وحصل على المركز الثاني المهر رمز ابراء لمالكه محمد بن سالم الأبروي وفارسه محمد بن محمود الفارسي واحتلت المركز الثالث المهرة معجزة إزكي لمالكها مازم بن محمد المعمري وفارسها سيف بن حمد البلوشي .

الشوط السادس سباق «فلج القبائل»

سباق « فلج القبائل « للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، بزمن وقدره (1:22:46) أنهى الحصان هداجه الشوط منتصراً في المركز الأول لمالكه أحمد بن عيسى البلوشي وفارسه محمد بن محمود الفارسي وحققت المركز الثاني الفرس اس.اس.ار النجاح لمالكها سالم بن سعيد الرشيدي وفارسها حمد بن سلطان المالكي وحصل على المركز الثالث الحصان أربي سديك لمالكه هلال بن خلفان الحسني وفارسه عبدالعزيز بن فهد .

الشوط السابع سباق «فلج السمدي»

سباق « فلج السمدي « للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر، تصدر الحصان كرس ذا اوشن الشوط منذ انطلاقته وفاز بالمركز الأول لمالكه صاحب السمو السيد طارق بن محمد آل سعيد وفارسه أنس بن سالم، تلاه في المركز الثاني الحصان بومولوجست لمالكه سالم بن عبدالله السيابي وفارسه أحمد بن سالم السيابي وحقق المركز الثالث الحصان مقصود لمالكه مصبح بن علي المعمري وفارسه مازن بن مبارك اليحيائي .

الشوط الثامن سباق «فلج الواشحي»

سباق « فلج الواشحي « للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، بأداء مميز توج الحصان سعد لمالكه الخيالة السلطانية وفارسه مؤنس بن سالم السيابي، وجاء في المركز الثاني الحصان أر بي كنزمان لمالكه صاحب السمو السيد سعود بن حارب بن ثويني آل سعيد وفارسه خالد بن محمود البلوشي، وحقق الحصان ستلفيو المركز الثالث لمالكه عبدالله بن سالم الرشيدي وفارسه حمد بن سلطان بن سيف المالكي .