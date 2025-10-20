نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الجلالة تنظم الدورة الرابعة “4th Nanoscience Symposium في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّم برنامج علوم وتكنولوجيا النانو بكلية العلوم الاساسية بجامعة الجلالة، الدورة الرابعة من الملتقى العلمي “4th Nanoscience Symposium”، والذى يهدف إلى تعزيز التفاعل العلمي وإبراز أحدث التطورات والتطبيقات في مجال النانو تكنولوجي.

أُقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتور محمد عبد المنتصر أبوزيد عميد كلية العلوم الاساسية، وإشراف الدكتورة رضوى حسن أبو صالح، مدير برنامج النانو تكنولوجي، حيث شمل الملتقى محاضرة للباحث الإيطالي Giorgio De Luke، إلى جانب نخبة من أبرز العلماء المصريين في مجال النانو تكنولوجي، منهم: د. وائل ممدوح، أستاذ النانو تكنولوجي بالجامعة الأمريكية، د. محمد فرحات، مدير مركز الأبحاث بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، د. طارق الخولي، جامعة الدلتا.

كما شارك في الندوة عدد من خريجي برنامج علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة الجلالة، الذين قدّموا عروضًا ملهمة حول مشاريعهم البحثية.

وعلى هامش الملتقى، تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الجلالة وشركة Pharmacores، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأبحاث والتطبيقات الصناعية للنانو تكنولوجي.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، قائلًا: تنظيم هذا الملتقى العلمي يؤكد التزام جامعة الجلالة بدعم البحث العلمي التطبيقي وربط مخرجاته باحتياجات المجتمع وسوق العمل، خاصة في المجالات المتقدمة مثل علوم النانو التي تمثل أحد أعمدة المستقبل التكنولوجي.

وأضاف الشناوي أن الجامعة تسعى من خلال هذه اللقاءات العلمية إلى توفير بيئة محفزة للباحثين والطلاب للتفاعل مع الخبراء الدوليين، وبناء شراكات بحثية تسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المعاصرة، بما يعزز مكانة جامعة الجلالة كجامعة بحثية رائدة على المستويين المحلي والدولي.

كما أكد الدكتور محمد عبد المنتصر أبوزيد، عميد كلية العلوم الأساسية، أن تنظيم هذه الدورة يعكس حرص الكلية على مواكبة التطورات العلمية العالمية في مجال النانو تكنولوجي، مشيرا إلى أهمية البحث العلمي التطبيقي للعمل على تمكين طلابنا وباحثينا من المشاركة الفاعلة في المشهد العلمي العالمي من خلال التدريب، والتفاعل مع الخبراء الدوليين، وبناء قدراتهم البحثية.

من جانبها، أكدت الدكتورة رضوى أبو صالح، مدير برنامج النانو تكنولوجي، أن الندوة تسعى إلى تعزيز التواصل بين الأكاديميين والخبراء في مجال النانو، لتشجيع الطلاب والباحثين على التفاعل والمشاركة في المشاريع البحثية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الابتكارات الحديثة وتطبيقات النانو تكنولوجي في معالجة التحديات المختلفة، وبناء شراكات بحثية جديدة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وخلال فعاليات الندوة، تم عرض مشاريع وأوراق بحثية من قبل طلاب وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية المختلفة، ومناقشات علمية حول أحدث الابتكارات والتقنيات في النانو تكنولوجي.

واختُتمت الندوة بتوجيه الشكر للطلاب المنظمين والمشاركين، مع التأكيد على أهمية هذه اللقاءات العلمية في دعم التطوير البحثي وتعزيز مكانة جامعة الجلالة كمنصة ريادية في مجال النانو تكنولوجي.