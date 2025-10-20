وزير الخارجية يؤكد الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري والتطورات في السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أكتوبر 2025 05:32 مساءً - التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، "جوانج كونج" مبعوث الأمم المتحدة الخاص للقرن الأفريقي، وذلك على هامش فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع للتعاون الوثيق معه ومع فريقه خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وأكد وزير الخارجية على أهمية مواصلة دعم الصومال الشقيق في مكافحة الإرهاب وبناء المؤسسات الوطنية وبسط السيطرة على كافة الأراضي الصومالية، مشدداً على ضرورة الإسراع في سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM بما يمكن البعثة من القيام بمهامها المنوطة بها في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في مدخل البحر الأحمر وفك الارتباط بين الحوثيين وحركة الشباب، مُسلطاً الضوء على الترتيبات الجارية لنشر القوات المصرية بالبعثة بما يعكس التزام مصر بدعم الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وإرساء الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، شدد الوزير عبدالعاطي على رفض مصر للسياسات الهدامة المزعزعة للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ودعم مصر للجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة.

كما أكد الوزير عبد العاطي على الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري والتطورات في السودان، مشدداً على دعم مصر الكامل لتحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن بالسودان والحفاظ على المؤسسات الوطنية، مستعرضاً الجهود المصرية في دعم الاستقرار بالسودان ودفع المسار السياسي ووقف إطلاق النار، والوصول لهدنة إنسانية لتعزيز نفاذ المساعدات، فضلاً عن تكثيف التنسيق الاقليمي والدولي في إطار المحافل الاقليمية والدولية بما في ذلك الآلية الرباعية الدولية والاتحاد الأفريقي، مشدداًعلى أهمية دعم حكومة “الأمل” برئاسة الدكتور كامل إدريس لتحقيق الأمن والاستقرار ورفض تشكيل أي حكومة موازية باعتباره تهديداً لوحدة وسلامة الأراضي السودان. كما دعا وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته الإنسانية والمالية تجاه السودان، وتعزيز التعاون في إعادة الإعمار والتأكيد على مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات مع دول الجوار.