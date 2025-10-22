نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكا: إبراهيم سعيد مدافع "مصنوع" ومحمد عبد المنعم أفضل منه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سعيد أوكا نجم الكرة المصرية السابق، أن عماد متعب نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق من من اكثر المهاجمين الموهوبين في تاريخ الكرة المصرية.

وقال أوكا في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: عماد متعب من المهاجمين الموهوبين في تاريخ الكرة المصرية ويمتلك موهبة اكثر من عمرو زكي.

واضاف: محمد عبد المنعم اكثر موهبة من ابراهيم سعيد وشخصية عبد المنعم في الملعب افضل من ابراهيم سعيد والأخير قصر في حق نفسه وكان يمكنه اللعب في اكبر أندية العالم ولكن العقلية كانت فارقة في مشواره إبراهيم سعيد

وأردف: عصام الحضري افضل من احمد شوبير وهو افضل حارس مرمى في تاريخ مصر وبلا يقارن بأي حارس مرمى آخر

وواصل: ابراهيم عادل لاعب متكامل عن رمضان صبحي، رمضان لاعب كبير ولكن ابراهيم عادل يمتلك موهبة داخل الملعب جبارة وإمكانياته افضل من رمضان صبحي