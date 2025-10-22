نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري وسموحة بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى استاد السويس الجديد، حيث يواجه فريق سموحة نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المرحلة الأولى لبطولة دوري نايل الممتاز.

يسعي المصري في هذه المواجهة القوية لمواصلة تصدر جدول الترتيب واستكمال نتائجه الإيجابية، فيما يطمح سموحة إلى تحقيق الفوز وتحسين مركزه في المسابقة.

موعد مباراة المصري وسموحة بدوري نايل

وتُقام هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علي ستاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وسموحة

ومن المقرر أن تُنقل هذه المباراة حصريًا عبر قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدًا عبر قناة ON Time Sports 1 HD، على أن يتولى التعليق الصوتي أحد المعلقين المميزين بالشبكة، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء.

ترتيب سموحة والمصرى بجدول الدوري

يحتل المصري المركز الثاني برصيد 18 نقطة جمعها من 10 مباريات فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر في 2 وله 18 هدف وعليه 11 هدف.

بينمايحتل سموحة المركز الـ11 برصيد 14 نقطة جمعها من 9 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وله 8 أهداف وعليه 5.