نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفرج ببلاش.. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب سانتياجو برنابيو مساء الأربعاء 22 أكتوبر 2025، حيث يستضيف ريال مدريد الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي في قمة كروية نارية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وضع الفريقين قبل المباراة

يدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه انطلاقة مثالية في البطولة الأوروبية، إذ يحتل المركز الثاني في مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين على كايرات ألماتي الكازاخي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، ويطمح لتحقيق الفوز الثالث على التوالي لحسم تأهله مبكرًا إلى الدور التالي.

في المقابل، يعيش يوفنتوس فترة صعبة في البطولة، إذ فشل في تحقيق أي انتصار حتى الآن، مكتفيًا بتعادلين فقط ليحتل المركز الثالث والعشرين في الترتيب العام برصيد نقطتين، ما يجعله في حاجة ماسة إلى الفوز للحفاظ على آماله الأوروبية.

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

تُقام المباراة المنتظرة بين ريال مدريد ويوفنتوس يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025 على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

صافرة البداية:

العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت مصر والسعودية

الحادية عشرة مساءً (23:00) بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN SPORTS) المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها الناقل الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وسيُذاع اللقاء مباشرة عبر قناة: