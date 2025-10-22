نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، حيث يستضيف مباراة قوية تجمع بين الأهلي والاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

أهمية المباراة

تحمل المواجهة طابعًا خاصًا للفريقين رغم اختلاف الطموحات؛ إذ يسعى الأهلي، صاحب المركز الرابع برصيد 18 نقطة، إلى تحقيق الفوز لمواصلة الضغط على فرق الصدارة وتقليص الفارق في جدول الترتيب، بينما يدخل الاتحاد السكندري اللقاء في وضع صعب، محتلًا المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط فقط من 9 مباريات، باحثًا عن انتفاضة تعيد له التوازن وتبعده عن مراكز الهبوط.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري على ملعب القاهرة الدولي اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025، في تمام: