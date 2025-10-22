نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 في المقال التالي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يسعي لتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد السكندري غدًا من أجل الانفراد بصدارة الدوري المصري.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" الأهلي قام بعمل محضر في قسم الشرط بسبب مباراة بيراميدز في دوري الجمهورية مواليد 2007 لإثبات حالة، خاصة وأن اتحاد الكرة أو بيراميدز لم يحدث منهم أي رد فعل".

وتابع:" الأهلي أكد في المحضر أن مدير قطاع ناشئين بيراميدز دفع الحكم لإلغاء المباراة من أجل إعادتها".

وشدد:" الأهلي سيخوض مباراة هامة غدًا أمام الاتحاد السكندري، ويسعي للفوز من أجل الانفراد بقمة الدوري المصري، خاصة وأن بيراميدز حقق فوز مهم أمام فاركو اليوم".

وأردف:" ظروف الاتحاد السكندري صعبة، خاصة وأنه قام بتغيير الجهاز الفني ويتواجد في المركز السابع عشرة".

