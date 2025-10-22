استرداد للأموال المختلسة في "كهرباء شمال القاهرة": شيك بـ3.4 مليون جنيه من الموظف المتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - أعلن المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة استلمت شيكًا بقيمة 3 ملايين و400 ألف جنيه بتاريخ 23 أكتوبر، من أحد موظفيها المتهمين باختلاس هذه المبالغ من إدارة التجمع، من خلال التلاعب في عمليات توريد قيمة المقايسات.

وأكد البيلي في تصريحات صحفية: أن الواقعة تم اكتشافها بفضل أعمال التفتيش الدورية التي تنفذها الشركة، مشيرًا إلى أن الموظف أبدى تعاونه وأقرّ بإعادة الأموال المختلسة، وهو ما اعتبره البيلي خطوة مهمة لحماية المال العام واسترداد حقوق الدولة.

وأشار رئيس الشركة إلى أن الإدارة القانونية باشرت تحقيقًا شاملًا في الواقعة، لافتًا إلى أنه تم أيضًا مراجعة جميع الأنظمة البنكية في فروع الشركة كإجراء احترازي للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.