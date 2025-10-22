نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب المدير الفني، لاستضافة نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، في مباراة يبحث فيها المدير الفني الجديد عن الانتصار الأول في أولى مبارياته المحلية.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والاتحاد بالدوري

وتنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت 1” الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

قائمة غيابات الاهلي امام الاتحاد

ويفتقد الأهلي عددا العناصر الأساسية بالفريق، وأبرزهم:

حسين الشحات بسبب إصابته بتمزق في وتر العضلة الخلفية.

إمام عاشور إصابة فيروسية.

محمد شريف بسبب إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

أشرف داري بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

كريم فؤاد بسبب التأهيل.

محمد عبد الله أسباب فنية.

أحمد عابدين أسباب فنية.



قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

وضمت قائمة الفريق كلًّا من:‏ ‏محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ‏وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد ‏مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.‏