نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذهب وفضة.. عملات تذكارية غير متداولة احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الذهب والفضة، بمناسبة الحدث التاريخي المرتقب وهو الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، والمقرر إقامته في الأول من نوفمبر المقبل، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة وزعماء العالم وكبار الشخصيات الدولية.

وأكد مجلس الوزراء أن إصدار هذه العملات يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توثيق اللحظات الوطنية الكبرى التي تُجسد عراقة الحضارة المصرية، وتعكس التقدير العالمي لمكانة المتحف المصري الكبير باعتباره أحد أهم وأضخم المشروعات الثقافية والسياحية في القرن الحادي والعشرين.

فئات العملة التذكارية

وأوضح بيان المجلس أن العملات التذكارية ستصدر من خامي الذهب والفضة، وتشمل فئات الجنيه الواحد، والخمسة جنيهات، والعشرة جنيهات، والخمسة والعشرين جنيهًا، والخمسين جنيهًا، والمائة جنيه. وتُعد هذه العملات غير متداولة، أي لا تستخدم في المعاملات المالية اليومية، وإنما تصدر بغرض الاقتناء والاحتفاظ بها كذكرى تخلد هذا الحدث الفريد.

ومن المقرر أن تحمل العملات تصاميم فنية مستوحاة من هوية المتحف المصري الكبير، وأبرز القطع الأثرية التي سيضمها، مثل قناع توت عنخ آمون، وتمثال رمسيس الثاني، إلى جانب شعار المتحف الرسمي الذي يرمز إلى تلاقي الماضي العريق مع الحاضر الحديث.

رمز حضاري وعالمي

ويأتي إصدار العملات في إطار جهود الدولة لتعزيز قيمة المتحف المصري الكبير باعتباره منارة ثقافية عالمية، ومركزًا للحضارة المصرية القديمة، ووجهة سياحية رئيسية ستجذب ملايين الزوار من مختلف دول العالم.

ويقع المتحف على مقربة من أهرامات الجيزة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل مختلف العصور الفرعونية، من بينها مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة التي تُعرض لأول مرة في مكان واحد منذ اكتشافها.

وقد أشار مجلس الوزراء إلى أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بدعم التراث المصري، والترويج السياحي لمصر من خلال استخدام رموزها التاريخية في مشروعات معاصرة تعكس الأصالة والتطور معًا.

توثيق لحظة وطنية

وأشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، بجهود جميع الوزارات والهيئات المعنية التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع العملاق الذي استمر العمل فيه لسنوات طويلة، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيمثل "إهداءً من مصر إلى الإنسانية"، لما يحمله من رسائل حضارية عن السلام والإبداع والخلود.

وأشار مدبولي إلى أن إصدار العملات التذكارية يمثل نوعًا من التوثيق الرسمي للحدث، ووسيلة لتخليد ذكرى الافتتاح في الذاكرة الوطنية، بحيث تبقى هذه العملات شاهدًا على مرحلة جديدة من الاهتمام بالثقافة والهوية المصرية.

استعدادات حفل الافتتاح

يُذكر أن الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير تسير على قدم وساق، حيث من المقرر أن يشهد الحفل عروضًا فنية مستوحاة من التاريخ الفرعوني، إضافة إلى حضور شخصيات عالمية من مجالات الثقافة والسياسة والفن، في احتفالية ضخمة تليق بمكانة مصر التاريخية والحضارية.

كما يجري التنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية لإطلاق حملة دولية لترويج الحدث عالميًا، تتضمن بثًا مباشرًا للحفل على القنوات الفضائية العالمية، إلى جانب عروض وثائقية عن تاريخ المتحف ومقتنياته الفريدة.