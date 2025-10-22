نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تسلم رئاسة المؤتمر الإسلامي لوزراء المياه للسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه، المنعقد اليوم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث سلّم رئاسة المؤتمر إلى المملكة بعد أن كانت مصر قد ترأسته في دورته السابقة.



وشهدت الجلسة الإعلان عن تشكيل هيئة المكتب برئاسة المملكة العربية السعودية، وتضم جمهورية مصر العربية مقررًا، وتركيا نائبًا للرئيس عن المجموعة الآسيوية، والجابون نائبًا للرئيس عن المجموعة الإفريقية، ودولة فلسطين نائبًا للرئيس.



وخلال كلمته بالمؤتمر، أعرب الدكتور سويلم عن خالص شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على استضافتها الكريمة للمؤتمر، مهنئًا المهندس عبدالرحمن الفضلي بتولي رئاسة الدورة الخامسة، مؤكدًا أن هذه الدورة ستكون نقطة انطلاق جديدة نحو مزيد من التكامل والتعاون بين الدول الإسلامية في قطاع المياه، ومشيرًا إلى دعم مصر الكامل للمملكة في جميع الجهود والمبادرات التي تعزز العمل المشترك في هذا المجال.

وأشار وزير الري إلى أن مصر كانت قد استضافت ورأست الدورة الرابعة للمؤتمر في القاهرة عام 2018 بمشاركة أكثر من 30 دولة، حيث تم خلالها اعتماد الخطة التنفيذية لرؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه، التي تضمنت تعزيز البحث العلمي والتعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة.

وأضاف سويلم أن مصر أولت اهتمامًا خاصًا بالاستثمار في الإنسان من خلال تنظيم برامج تدريبية في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتغير المناخي، والتخطيط الاستراتيجي، ونقل الخبرات المتراكمة عبر مدرسة الري المصرية لرفع كفاءة الكوادر الفنية بالدول الأعضاء.

وأكد الوزير أن قضايا المياه أصبحت من أبرز التحديات الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن دول منظمة التعاون الإسلامي تمثل نحو 24% من سكان العالم، بينما لا تتجاوز حصتها من الموارد المائية المتجددة 13%، ما يتطلب تعزيز التضامن وتوحيد الجهود لتحقيق الأمن المائي والغذائي.

وشدد سويلم على أهمية التعاون العابر للحدود في إدارة الأنهار المشتركة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن المائي الإقليمي، داعيًا إلى تبني نهجٍ يقوم على المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار، وتفعيل مبادئ القانون الدولي للمياه لضمان الاستخدام المنصف والعادل.

واختتم وزير الري كلمته بالتأكيد على دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في الحصول على موارده المائية، وإدانة الممارسات الإسرائيلية التي تمنع وصول الفلسطينيين إلى المياه النظيفة، مشيرًا إلى أن العدوان على غزة جعل المياه أداة حرب لا وسيلة حياة، وفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني في الأمنين المائي والغذائي.