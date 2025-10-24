الأهلي يعلن حقيقة بيع إليو ديانج في يناير

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً - كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف النادي من تجديد عقد المالي إليو ديانج ، لاسيما وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لي نادي بالمجان في يناير المقبل، ولم يتم التوصل لاتفاق مع اللاعب حتى الآن.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن الأهلي لم يحسم ملف تجديد عقد ديانج حتى الآن وسيعقد جلسة جديدة مع اللاعب لمعرفة شروطه بشأن تجديد عقده للاستمرار مع الفريق الأحمر، مشيرا إلى أن النادي سيفكر في تسويق اللاعب المالي في يناير المقبل حال عدم التوصل إلى اتفاق على تجديد عقده للاستفادة منه بدلا من الرحيل مجانا في نهاية الموسم الجاري.

شدد المصدر على أن الأهلي يرغب في تحقيق استفادة مالية من وراء رحيل ديانج حال فشل تجديد عقده، لاسيما وأن اللاعب يربط تجديد عقده بالمشاركة أساسيا في المباريات، مؤكدا على أن الفترة المقبلة ستحسم مصير اللاعب المالي مع الأهلي بشكل نهائي إما البقاء وتجديد عقده أو تسويقه في يناير حال فشل تجديد عقده.

في سياق جديد، علق مصدر داخل النادي الأهلي على اختيارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادي في عام 2025 ، ولم تضم الأهلي رغم الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، قبل أن يودع البطولة أمام صن داونز الذي تأهل إلى المباراة النهائية وخسر اللقب أمام بيراميدز .

أعرب المصدر عن تعجبه من عدم ترشح الأهلي للتواجد ضمن الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في العام رغم وصوله إلى نصف النهائي، في ظل تواجد كل الأندية التي صعدت إلى المربع الذهبي في بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية وخلت من اسم الأهلي، في الوقت الذي ضم الترشيح أندية لم تتأهل إلى نصف النهائي مثل أسيك ميموزا الإيفواري وشباب بلوزدد الجزائري والهلال السوداني.

أضاف المصدر أن الأهلي سيراجع المعايير والأسس التي يتم بناءا عليها اختيار الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادي قبل مخاطبة الكاف، بشأن السبب وراء استبعاد الأهلي من قائمة الأندية المرشحة للفوز بهذه الجائزة.