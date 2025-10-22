نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين البرد والحر.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وموعد انكسار الموجة الحارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الخريف بيغلب الصيف.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة وتحذير من شبورة الصباح

بين البرد والحر.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وموعد انكسار الموجة الحارة.. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة غدًا الخميس 23 أكتوبر 2025، وسط أجواء خريفية متقلبة تجمع بين برودة الصباح وحرارة منتصف النهار، مع تحذيرات من شبورة مائية كثيفة على عدد من الطرق الزراعية والسريعة.

وأكدت الهيئة أن العظمى على القاهرة الكبرى ستسجل 34 درجة مئوية، فيما تستمر الأجواء الحارة على محافظات الصعيد والوجه البحري، بينما تميل للدفء على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار.

تفاصيل حالة الطقس غدًا

قالت الهيئة في بيانها إن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يتحول إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على مناطق من جنوب الصعيد.

أما خلال فترات المساء، فتميل الأجواء إلى الاعتدال وتكون مائلة للبرودة في آخر الليل، خصوصًا على المحافظات الشمالية والمناطق المفتوحة.

الظواهر الجوية المصاحبة

حذرت الأرصاد من تكوّن شبورة مائية كثيفة تبدأ من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية، مدن القناة، شمال الصعيد ووسط سيناء، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.

كما تظهر سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد يصاحبها رذاذ خفيف في بعض المناطق الساحلية دون تأثير يُذكر على الأنشطة اليومية.

وأكدت الهيئة أن الرياح معتدلة على معظم الأنحاء، مع هدوء نسبي في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

موعد انكسار الموجة الحارة

أوضحت هيئة الأرصاد أن هذه الموجة من الارتفاع في درجات الحرارة مؤقتة، ومن المتوقع أن تنكسر بداية الأسبوع المقبل، تحديدًا يوم الأحد 26 أكتوبر، حيث تعود درجات الحرارة للانخفاض التدريجي بمعدل يتراوح بين 3 إلى 5 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن تنشط رياح خفيفة إلى معتدلة على بعض المناطق الشمالية مع عودة الأجواء الخريفية المعتدلة نهارًا واللطيفة ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

المنطقة العظمى (°م) الصغرى (°م) القاهرة الكبرى 34 21 الإسكندرية 32 20 السواحل الشمالية 30 20 شمال الصعيد 35 18 جنوب الصعيد 37 22 مدن القناة 33 20

نصائح الأرصاد للمواطنين

القيادة بهدوء في الصباح لتفادي آثار الشبورة الكثيفة.

عدم التسرع في تخفيف الملابس بشكل كامل، خاصة للأطفال وكبار السن.

متابعة تحديثات النشرات الجوية اليومية تحسبًا لأي تغير مفاجئ في درجات الحرارة.

تجنب الوقوف لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة.

الخريف هذا العام يُثبت أنه فصل المفاجآت، إذ يجمع بين برودة الصباح وحرارة النهار، بينما تبقى الشبورة المائية هي الخطر الأبرز في الساعات الأولى من اليوم.

ومع اقتراب موعد انكسار الموجة الحارة، تشير التوقعات إلى عودة الأجواء المعتدلة مع بداية الأسبوع المقبل، لتبدأ مصر أولى خطواتها نحو الشتاء الفعلي.