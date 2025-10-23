ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو وصور بمواقع التواصل الإجتماعى خادشة للحياء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أكتوبر 2025 05:24 مساءً - فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو وصور على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة (مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى) .. وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.