الرئيس السيسي يشكر ملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال ويعرب عن تقديره لكوستا وأورسولا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص الشكر للملك فيليب، ملك بلجيكا، على حفاوة الاستقبال اليوم فى بروكسل، وعلى ما يجمع بلدينا من علاقات ثنائية قوية ومتميزة.







وقال الرئيس السيسى - عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "أتوجه بخالص الشكر لجلالة الملك فيليب، ملك بلجيكا، على حفاوة الاستقبال اليوم فى بروكسل، وعلى ما يجمع بلدينا من علاقات ثنائية قوية ومتميزة. كما أعرب عن تقديرى للسيد أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبى، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على استضافة القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبى فى إطار الشراكة الاستراتيجية. كانت المناقشات ثرية وبنّاءة، وأكدت عمق العلاقات بين الجانبين، والتى بلغت مستوى غير مسبوق من التوافق. أتطلع إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وإلى القمة الثانية التى ستستضيفها مصر عام 2026".