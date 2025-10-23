ترامب : الهجوم الإسرائيلي على قطر كان "غريبًا للغاية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أكتوبر 2025 05:24 مساءً - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الهجوم الإسرائيلي على قطر كان "غريبًا للغاية"، موضحًا أنه "دفع الجميع إلى إعادة تقييم مواقفهم والقيام بما يجب عليهم فعله"، على حد قوله.

كما انتقد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا الهجوم على قطر بأنه "خطأ تكتيكى فادح"، مضيفًا أن نتنياهو "كان سيستمر في القتال لسنوات لولا تدخل واشنطن لوقف الحرب".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة "لن تتردد فى التدخل" إذا لم تلتزم حركة حماس بنزع سلاحها وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الحركة "وافقت بالفعل على ذلك".

وفى مقابلة مع مجلة تايم الأمريكية، أوضح ترامب أن حماس "ستواجه ورطة كبيرة إذا لم تلتزم بالاتفاق"، مؤكدًا أن إدارته تمكنت من "إزالة التهديد النووي الإيراني" وأن الشرق الأوسط بات "مختلفًا تمامًا" عما كان عليه قبل سنوات.

وكشف ترامب أنه سيتخذ قريبًا قرارًا بشأن احتمال إفراج إسرائيل عن القيادى الفلسطينى مروان البرغوثى "لقيادة غزة بعد الحرب"، مشيرًا إلى أن هذا الملف "يخضع لتقييم دقيق ضمن جهود تحقيق الاستقرار فى المنطقة".