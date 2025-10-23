البيت الأبيض : ترامب سيلتقى الرئيس الصينى الخميس المقبل خلال جولة آسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - أعلن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيعقد اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس المقبل، وذلك على هامش جولة الرئيس ترمب المقررة في آسيا.

وأكد البيان الرئاسي أن اللقاء بين الزعيمين يأتي في إطار الجهود المستمرة لبحث الملفات المشتركة، وعلى رأسها قضايا التجارة العالمية، والأمن الإقليمي، والتوترات المتعلقة بكوريا الشمالية.

ويُتوقع أن يكون هذا الاجتماع محطة حاسمة في جولة ترامب الآسيوية، نظراً للأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين واشنطن وبكين وتأثيرها على الاقتصاد والأمن العالميين.