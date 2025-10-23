شاهد.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو بأبرز لقطات زيارة الرئيس السيسي لبلجيكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أكتوبر 2025 09:32 مساءً -

نشر السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فيديو يبرز محطات زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بروكسل، ولقاءه مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوربية وأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبى، كما تضمن الفيديو مشاركة الرئيس السيسى فى الجلسة الختامية للحدث الاقتصادى المصاحب للقمة الأوروبية المصرية الأولى، وكذا لقاء الرئيس السيسى مع عدد من قادة ورؤساء ورؤساء حكومات الدول الأوروبية.

كما تضمن الفيديو التوقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوروبى حيث شهد توقيع الاتفاقيات الرئيس السيسى ورئيس المجلس الأوروبى ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وسلّط الفيديو الضوء على ترحيب الجالية المصرية فى أوروبا بالرئيس السيسى عقب وصوله لمقر اقامته فى بروكسل، وكذا زيارة الرئيس السيسى لمقر البرلمان الأوروبى ولقاءه مع روبرتا ميتسولا وعدد من أعضاء البرلمان، والكلمة التى سجلها الرئيس السيسى خلال زيارته.

كما تضمن الفيديو زيارة الرئيس السيسى للقصر الملكى ولقاء الملك فيليب ملك بلجيكا.