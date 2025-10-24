الرياض - كتبت رنا صلاح -أعلنت الحكومة رسميًا عن تعديلات جديدة على قانون المعاشات، تتضمن رفع سن التقاعد تدريجيًا حتى يصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، بالإضافة إلى تعديل شروط المعاش المبكر لزيادة مدة الاشتراك التأميني المطلوبة إلى 25 عامًا بدءًا من يناير 2025، ويُطبق القرار على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك على الفئات التابعة للعمالة غير المنتظمة، على أن يتم رفع سن التقاعد عامًا واحدًا كل عامين بداية من عام 2032، وذلك في إطار مرحلة انتقالية تستمر لمدة 8 سنوات.

يخص مواليد 1971 فما فوق.. قرار هام من الحكومة يتم تطبيقه رسميًا في هذا الموعد

ووفقًا لقرار الحكومة، يبدأ تطبيق رفع سن المعاش على مواليد عام 1971، حيث سيتم إحالتهم للتقاعد في يوليو 2032 عند بلوغهم 61 عامًا، على أن يتم التدرج في رفع السن بواقع عام كل عامين حتى يصل إلى 65 عامًا في عام 2040، وجاء الجدول الزمني للتطبيق كما يلي:

مواليد 1 يوليو 1971 سيخرجون على المعاش في يوليو 2032 بسن 61 عامًا.

مواليد 1 يوليو 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 بسن 62 عامًا.

مواليد 1 يوليو 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 بسن 63 عامًا.

مواليد 1 يوليو 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 بسن 64 عامًا.

مواليد 1 يوليو 1975 وما بعده سيحالون للتقاعد في يوليو 2040 بسن 65 عامًا.

توحيد سن المعاش لجميع العاملين