أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وطرق الوصول قبل الافتتاح الرسمي نوفمبر 2025

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المتحف المصري الكبير لاستقبال زواره مع اقتراب افتتاحه الرسمي يوم السبت 1 نوفمبر، ويُعد المتحف من أبرز المتاحف العالمية المخصصة لحضارة واحدة، حيث يجذب اهتمام عشاق التاريخ والآثار.

عنوان المتحف المصري الكبير

يقع المتحف على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، هضبة الأهرام، الجيزة، بالقرب من ميدان الرماية، بجوار الأهرامات. يشغل المتحف مساحة 500 ألف متر مربع، ويستوعب نحو 5 ملايين زائر سنويًا، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي العصور الفرعونية المختلفة.

القطع المعروضة في المتحف

من أبرز القطع الأثرية المقرر عرضها مجموعة توت عنخ آمون كاملة للمرة الأولى، بالإضافة إلى قارب خوفو الشمسي ومجموعة الملكة حتحوريس النادرة.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

المصريون البالغون: 200 جنيه.

المصريون (طلاب، أطفال، كبار السن): 100 جنيه.

العرب والأجانب البالغون: 1200 جنيه (25 دولار).

العرب والأجانب (طلاب، أطفال): 600 جنيه.

العرب والأجانب المقيمون البالغون: 600 جنيه.

العرب والأجانب المقيمون (طلاب، أطفال): 300 جنيه.

أسعار الجولات الإرشادية

المصريون البالغون: 350 جنيه.

المصريون (طلاب، أطفال، كبار السن): 175 جنيه.

العرب والأجانب البالغون: 1700 جنيه.

العرب والأجانب (طلاب، أطفال): 850 جنيه.

العرب والأجانب المقيمون البالغون: 850 جنيه.

العرب والأجانب المقيمون (طلاب، أطفال): 425 جنيه.

طرق الوصول إلى المتحف المصري الكبير

بالمترو:

الخط الأول: النزول في محطة مترو الجيزة، ثم استقلال سيارة أجرة أو ميكروباص إلى المتحف.

الخط الرابع: عند تشغيله، يمكن الوصول مباشرة إلى محطة "المتحف المصري الكبير".

بالأتوبيس:

استقل أتوبيسات النقل العام من ميادين رئيسية مثل رمسيس، التحرير، أو صلاح سالم وصولًا إلى ميدان الجيزة، ثم سيارة أجرة أو ميكروباص إلى المتحف.

بالميكروباص أو سيارات الأجرة:

من ميدان الجيزة، ميدان الرماية، أو شارع الهرم وفيصل، يمكن استقلال ميكروباص أو سيارة أجرة للنزول بالقرب من المتحف.

يُعد المتحف المصري الكبير واجهة حضارية متميزة تجمع بين التاريخ والفن، ويتيح للزوار فرصة التعرف على أعظم أسرار الحضارة الفرعونية في مكان واحد.

