موعد مبارة ريال مدريد ضد برشلونة والقنوات الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أكتوبر 2025 03:36 مساءً - سيكون ملعب "سانتياجو برنابيو" مسرحاً للمباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا ريال مدريد ضد برشلونة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

تقام مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد 26 أكتوبر على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026، ومن المؤكد أن تقوم بإذاعة مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على برشلونة صاحب الوصافة، بينما يدخل ناديا ريال مدريد وبرشلونة المباراة منتشيان بعد أن حققا الفوز في مباراتيهما بدوري أبطال أوروبا، واكتسح برشلونة ضيفه أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 6-1، فيما فاز الفريق الملكي على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة الدوري.

الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، حيث يسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارة الدوري الإسباني "الليجا"، وتوسيع الفارق مع برشلونة إلى 5 نقاط، بينما يطمح الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز الخامس على التوالي أمام الريال بمختلف المسابقات، وخطف صدارة "الليجا".

من ناحية أخرى، تلقى ريال مدريد خبراً سعيدًا قبل مواجهة برشلونة في مباراة الكلاسيكو، بعدما أصبح دين هويسن، لاعب ريال مدريد، جاهزًا للمشاركة.

وكشفت صحيفة "أوكي دياريو" الإسبانية أن دين هويسن بات جاهزاً للمشاركة في مباراة الكلاسيكو التي ستجمع ريال مدريد مع برشلونة الأحد المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وذلك بعدما تعافى تماماً من الإصابة التي تعرض لها في عضلة الساق بعد مباراة فياريال، والتي أجبرته على مغادرة معسكر المنتخب الإسباني قبل مواجهة جورجيا، ليصبح اللاعب متاحاً للمشاركة أساسياً أمام الفريق الكتالوني، إذا قرر المدرب تشابي ألونسو ذلك.