"التضامن الاجتماعي" تشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي الآسيوي..

أحمد جودة - القاهرة - شارك أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي الآسيوي، نيابةً عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات البرلمانية والدولية بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان، والسيد دومينيك ألين نائب المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وسفير اليابان بالقاهرة، إلى جانب لفيف من البرلمانيين العرب والآسيويين.

ونقل عبد الموجود تحيات الدكتورة مايا مرسي وتقديرها لهذا التجمع الداعم لقضايا العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن مصر تعطي الأولوية لكرامة الإنسان وأمنه وقدرته على المشاركة الفاعلة في التنمية.

تمكين الشباب والمرأة.. وعناية خاصة بالصحة الإنجابية

وأشار الوكيل الدائم إلى أن الدولة المصرية تبنت برامج ومبادرات شاملة لتمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم في صنع السياسات، إلى جانب ما توليه من اهتمام كبير بالصحة الإنجابية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر حملات توعوية واسعة وتطوير الخدمات الصحية.

وفي سياق جهود التمكين الاقتصادي، أوضح عبد الموجود أن الوزارة توسّع مظلة الحماية الاجتماعية والدعم النقدي للأسر، وتربط الدعم بالتعليم والصحة، فضلًا عن دعم ريادة الأعمال، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية.

برامج للدعم الاجتماعي.. وأولوية للطفولة والمسنين وذوي الإعاقة

واستعرض عبد الموجود أبرز جهود الوزارة في دعم الفئات المستحقة، ومنها:

تشغيل 13 مركزًا لاستضافة وتوجيه النساء المعرضات للعنف

تفعيل 45 مكتب توجيه واستشارات أسرية

تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج ضمن برنامج "مودة" الذي استفاد منه نحو 1.8 مليون شاب وفتاة

دعم مبادرات تنظيم الأسرة والتوعية بـحقوق المرأة في سوق العمل

تنفيذ برنامج "الألف يوم الأولى في حياة الطفل" لخدمة 1.2 مليون أسرة



كما لفت إلى ما تحقق في ملف الطفولة المبكرة من تطوير 1،347 حضانة، ووصول عدد الحضانات المرخصة إلى نحو 20 ألف حضانة يستفيد منها أكثر من 770 ألف طفل.

وفي ملف كبار السن، أكد حرص الوزارة على تقديم خدمات رعاية وحماية لهم عبر 176 دارًا للمسنين و190 ناديًا للمسنين، وتسهيلات بالمواصلات العامة، ومبادرات صحية واجتماعية موسعة.

أما في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، فأوضح أنه تم إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، وتقديم دعم نقدي لنحو 1.31 مليون شخص، وتوفير أجهزة تعويضية وتوسيع خدمات الدمج التعليمي والمجتمعي، مؤكدًا أن العقد الأخير شهد “عصرًا ذهبيًا” لحقوقهم في مصر.

رؤية مصر.. الإنسان أولًا

وشدّد عبد الموجود على أن تجربة مصر في التضامن الاجتماعي ترتكز على فلسفة تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب السياسات، مؤكدًا دور البرلمانيين في تحويل الطموحات إلى التزامات تشريعية تضمن العدالة والاستدامة.

واختتم كلمته بالتأكيد على التزام مصر الكامل بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم سياسات قائمة على الحقوق والعدالة والكرامة الإنسانية، قائلًا:

> "فلنعمل معًا من أجل مجتمعات أكثر شمولًا، حيث يملك كل فرد — رجلًا كان أو امرأة، شابًا أو فتاة — الحق في أن يحلم، وأن يبدع، وأن يعيش بأمان."

