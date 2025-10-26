نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تسجيل الطلاب في دوري مدارس مصر 2025 لكرة القدم.. وآخر موعد للتسجيل 5 نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تسجيل الطلاب للمشاركة في دوري مدارس مصر 2025 لكرة القدم، ضمن فعاليات الأنشطة الرياضية التي تنظمها الوزارة لتنمية مهارات الطلاب واكتشاف المواهب في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لجميع الطلاب الراغبين في المشاركة التسجيل إلكترونيًا من خلال الرابط الرسمي المخصص للبطولة عبر موقع المنظومة الإلكترونية للأنشطة المدرسية:

https://esl.moe.gov.eg/

وأكدت أن الموقع يتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالتسجيل وشروط المشاركة ومراحل المنافسات، بدءًا من التصفيات المدرسية وصولًا إلى المنافسات على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية، وانتهاءً بالمستوى الجمهوري، الذي سيجمع أفضل الفرق المدرسية في مصر.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن آخر موعد لتسجيل الطلاب هو يوم 5 نوفمبر 2025، داعية جميع المدارس إلى حث الطلاب الموهوبين في كرة القدم على سرعة التسجيل قبل غلق باب المشاركة.

ويأتي تنظيم دوري مدارس مصر 2025 في إطار خطة الوزارة لدعم النشاط الرياضي داخل المدارس، وتنمية روح التنافس الشريف والانتماء والمواطنة بين الطلاب، فضلًا عن اكتشاف المواهب الرياضية التي يمكن تأهيلها للمشاركة في البطولات المحلية والدولية مستقبلًا.

واختتمت الوزارة بيانها بتوجيه أطيب الأمنيات بدوام التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في منافسات دوري مدارس مصر 2025، مؤكدة أن الرياضة المدرسية تعد أحد أهم مسارات بناء شخصية الطالب المصري المتكاملة بدنيًا وعقليًا ونفسيًا.