مدبولى : متابعة دورية من الرئيس السيسى لجهود تطوير منظومة الرعاية الصحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أكتوبر 2025 12:36 مساءً - في إطار جولته اليوم لتفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مستشفي دار صحة المرأة والطفل بالسويس، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث كان في استقباله كل من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد شفيق، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة السويس، والدكتور محمود فتحي، مدير عام مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة، مُشيراً إلى أن هناك متابعة دورية من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجهود تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، كما أن هناك توجيهاً دائماً منه باستمرار وتكثيف العمل لتطوير هذه المنظومة للوصول بالخدمات الصحية لجميع المحافظات لتحسين صحة المواطن المصري.