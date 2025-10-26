نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجستية جديدة لشركة موانئ دبي العالمية بالعين السخنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، منطقة لوجستية جديدة تابعة لشركة موانئ دبي العالمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة، وذلك في إطار الجهود الحكومية لدعم الاستثمارات الكبرى وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.

وجاء الافتتاح عقب مشاركة رئيس الوزراء في فعاليات إعادة تشغيل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة نفسها، حيث حرص عقب انتهاء الفعاليات على تفقد المشروعات الإنتاجية واللوجستية بالمنطقة الاقتصادية.

وتُعد المنطقة اللوجستية الجديدة واحدة من أهم المشروعات الاستثمارية لشركة موانئ دبي العالمية في مصر، إذ تهدف إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، ودعم حركة التجارة بين الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلًا عن تسهيل عمليات التصدير والاستيراد من خلال ميناء العين السخنة.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعات والخدمات اللوجستية المتطورة داخل المنطقة الاقتصادية، بما يعزز من تنافسية الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.