نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باستثمارات 7.5 مليون دولار.. رئيس الوزراء يفتتح مصنع “بريمفيرد” للأكياس والصناعات الورقية في السخنة الصناعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مصنع شركة "بريمفيرد للأكياس والصناعات الورقية" داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتشجيع الصناعات المستدامة.

وأكد رئيس الوزراء عقب الافتتاح أن الحكومة تولي التصنيع المحلي والاستدامة البيئية أهمية قصوى في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس قدرة القطاع الخاص على ابتكار حلول صناعية صديقة للبيئة تسهم في دعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يجسد التكامل الصناعي بين مختلف القطاعات داخل المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الهيئة أطلقت منصة رقمية لربط الموردين والمصنعين لخلق سلاسل قيمة متكاملة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج والتنافسية.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أشار علي فكري، رئيس مجلس إدارة المصنع، إلى أن مصنع بريمفيرد أُقيم على مساحة 10،500 متر مربع، باستثمارات تصل إلى 7.5 مليون دولار، ويوفر 50 فرصة عمل مباشرة ترتفع إلى 120 فرصة عند التشغيل الكامل.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 140 مليون كيس سنويًا تُستخدم لتعبئة الأسمنت والجبس وغيرها من المنتجات الصديقة للبيئة.

وأوضح فكري أن المصنع بدأ التشغيل التجريبي في مايو 2025، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل بالطاقة القصوى خلال أكتوبر الجاري، مؤكدًا أن المشروع يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتلبية جانب كبير من احتياجات السوق المحلية، إلى جانب توفير منتجات عالية الجودة تستخدم في تصدير الأسمنت بفضل قدرتها على الحفاظ على خواصه لأكثر من ثلاثة أشهر.

وخلال جولته داخل المصنع، تفقد رئيس الوزراء خطوط الإنتاج التي تشمل مراحل تجهيز الورق والطباعة والطي والتشكيل، واستمع إلى شرح حول أنظمة مراقبة الجودة التي تضمن اختبار قوة الأكياس ومتانة الإغلاق ومقاومتها للرطوبة، لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية العالمية.