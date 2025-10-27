نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يسيّر قافلة «زاد العزة» الـ59 محملة بأكثر من 10 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإغاثية الداعمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث دفع، فجر اليوم، بقافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» في انطلاقتها الـ59، مُحمّلة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والبترولية الضرورية.

وتضم القافلة أكثر من 10 آلاف طن مساعدات، بينها ما يزيد على 6 آلاف طن من السلال الغذائية والدقيق، ونحو 2700 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية العاجلة، إضافة إلى أكثر من 1500 طن من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية داخل القطاع. وتأتي هذه الجهود في إطار الدعم المصري المستمر لضمان وصول الإمدادات الغذائية والطبية للأهالي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

ومنذ إطلاق قوافل «زاد العزة» في 27 يوليو الماضي، نجح الهلال الأحمر المصري في تفويج آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة، والتي شملت الإمدادات الغذائية ولبن الأطفال والأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات العناية الشخصية والوقود، دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تواجده على الحدود كآلية وطنية لتنسيق دخول المساعدات إلى غزة منذ بدء الأزمة، مع تأهب دائم في مراكزه اللوجستية، وضخ متواصل للقوافل دون انقطاع. وقد تمكنت الجهود المصرية حتى اليوم من إدخال أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بدعم ومشاركة نحو 35 ألف متطوع من متطوعي الجمعية.

