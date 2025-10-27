الارشيف / أخبار مصرية

الهلال الأحمر المصري يسيّر قافلة «زاد العزة» الـ59 محملة بأكثر من 10 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية إلى غزة

أحمد جودة - القاهرة -  

واصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإغاثية الداعمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث دفع، فجر اليوم، بقافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» في انطلاقتها الـ59، مُحمّلة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والبترولية الضرورية.

وتضم القافلة أكثر من 10 آلاف طن مساعدات، بينها ما يزيد على 6 آلاف طن من السلال الغذائية والدقيق، ونحو 2700 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية العاجلة، إضافة إلى أكثر من 1500 طن من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية داخل القطاع. وتأتي هذه الجهود في إطار الدعم المصري المستمر لضمان وصول الإمدادات الغذائية والطبية للأهالي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

ومنذ إطلاق قوافل «زاد العزة» في 27 يوليو الماضي، نجح الهلال الأحمر المصري في تفويج آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة، والتي شملت الإمدادات الغذائية ولبن الأطفال والأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات العناية الشخصية والوقود، دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تواجده على الحدود كآلية وطنية لتنسيق دخول المساعدات إلى غزة منذ بدء الأزمة، مع تأهب دائم في مراكزه اللوجستية، وضخ متواصل للقوافل دون انقطاع. وقد تمكنت الجهود المصرية حتى اليوم من إدخال أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بدعم ومشاركة نحو 35 ألف متطوع من متطوعي الجمعية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

