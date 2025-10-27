نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن الاجتماعي" و"السفارة البريطانية" يبحثان تعزيز التعاون في الحماية الاجتماعية والعمل الإنساني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السيد مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالسفير البريطاني، مؤكدة اعتزاز مصر بعلاقات التعاون والشراكة مع المملكة المتحدة، خاصة في مجالات البحث والدراسة المرتبطة ببرامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج "تكافل وكرامة". كما أعربت عن تطلعها إلى تعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة مايا مرسي آلية عمل برنامج "تكافل وكرامة" والدعم المقدم للأسر المستفيدة، موضحة أن البرنامج يقوم على فلسفة ديناميكية تضمن العدالة في الاستهداف؛ إذ يتم إجراء تقييم دوري للمستفيدين بعد ثلاث سنوات من حصولهم على الدعم، لضمان توجيه المساندة لمن هم دون خط الفقر. وأضافت أن الوزارة تشجع المستفيدين القادرين على العمل للانتقال إلى برامج التمكين الاقتصادي بدلًا من الاعتماد الدائم على الدعم النقدي، مشيرة إلى عدم وجود قوائم انتظار، بل هناك أسر مؤهلة للتخارج بعد تحسن أوضاعها.

كما تناولت الوزيرة جهود الوزارة في تنفيذ برنامج "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي"، الذي يهدف إلى توسيع فرص الوصول للخدمات المالية والمصرفية والتأمينية، إلى جانب بناء قاعدة بيانات موحدة تضمن وصول الخدمات إلى الفئات الأولى بالرعاية بكفاءة وفاعلية.

وفي إطار الملفات الإنسانية، استعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود مصر في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة عبر الآلية الوطنية التي يقودها الهلال الأحمر المصري، والتي تشمل الخيام والبطاطين والمستلزمات الطبية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني وشركاء العمل الإنساني الدوليين.

من جانبه، أعرب سفير المملكة المتحدة بالقاهرة عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيدًا بجهود مصر في إدارة الأزمات الإنسانية، وخاصة دعم المواطنين في غزة رغم التحديات. وأكد حرص بلاده على تعزيز الشراكة التنموية والإنسانية مع مصر، مشيرًا إلى مساهمة بريطانيا عبر الصليب الأحمر البريطاني وجهات دولية في تقديم مساعدات إغاثية وطبية، من بينها المستشفيات الميدانية في غزة، وإجلاء حالات حرجة للعلاج بالخارج، شملت 50 طفلًا إلى المملكة المتحدة بصحبة أسرهم.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على استمرار التنسيق والعمل المشترك بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الجهود الإنسانية والتنموية خلال الفترة المقبلة.



