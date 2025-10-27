نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة عدد من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

مشروع تطوير فندق بورسعيد "هلنان"

استهل اللواء محب حبشي الاجتماع بعرض تفاصيل مشروع تطوير فندق بورسعيد "هلنان"، الذي يتميز بموقع فريد عند التقاء البحر المتوسط بقناة السويس، في أقصى الشمال الشرقي لقارة إفريقيا.



وأوضح المحافظ أن الفندق يقع على مساحة 58،396 مترًا مربعًا، وتبلغ طاقته الفندقية 202 غرفة وجناح.

ويضم الفندق مبنى رئيسيًا، ومبنى للأجنحة الفندقية، و26 محلًا تجاريًا، ومنطقة ملاعب مفتوحة، وحمامات سباحة، وقاعة مناسبات، إلى جانب خدمات ومرافق متكاملة.

كما استعرض المحافظ العروض المقدمة من الشركات لتطوير الفندق وزيادة عدد الغرف والأجنحة الفندقية، وإنشاء محلات تجارية إضافية لجذب كبرى العلامات التجارية، بهدف تعزيز مكانة الفندق كوجهة سياحية وترفيهية متميزة في بورسعيد.

إحياء منطقة فنار بورسعيد التاريخي

تطرق محافظ بورسعيد إلى مشروع إعادة إحياء منطقة فنار بورسعيد كمزار تاريخي وسياحي، مؤكدًا أن أعمال الترميم ستتم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

ويُعد فنار بورسعيد أول فنار خرساني في العالم، أنشئ عام 1869، على مساحة إجمالية تبلغ 4195 مترًا مربعًا تشمل الفنار والمباني المحيطة به.

وأشار المحافظ إلى وجود عروض من شركات متخصصة لإعادة ترميم الفنار والمنطقة المحيطة به بما يحافظ على الطابع التاريخي للمكان.

مشروع فندق عالمي جديد ببورسعيد

كما تناول الاجتماع مشروع إقامة فندق عالمي جديد بالشراكة بين محافظة بورسعيد وهيئة قناة السويس، حيث أوضح المحافظ أن عددًا من الشركات تقدمت بعروض لتنفيذ المشروع بما يتوافق مع الرؤية التنموية للدولة وتنشيط السياحة بالمحافظة.

استغلال أرض منطقة خان الخليلي ببورسعيد

استعرض المحافظ أيضًا مشروع استثمار أرض منطقة خان الخليلي، التي تضم أكثر من 46 برجًا سكنيًا على مساحة 5368 مترًا مربعًا.

وأشار إلى وجود عروض من شركات لإقامة مشروعات سكنية متكاملة بالشراكة مع المحافظة، تتضمن أحدث النظم العمرانية والخدمات الحديثة.

توجيهات رئيس الوزراء

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارات والجهات المعنية لبحث ودراسة العروض الاستثمارية المقدمة من الشركات، على أن تضم ممثلين من وزارات:

السياحة والآثار

الاستثمار والتجارة الخارجية

المالية

إلى جانب هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء وممثل عن محافظة بورسعيد، لضمان دراسة شاملة لكل مشروع بما يحقق أفضل عائد اقتصادي وتنموي للمحافظة.