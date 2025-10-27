وزير الزراعة يلتقي عدد من باحثين "البحوث الزراعية" ويوجه بتذليل العقبات أمامهم لدعم الأمن الغذائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أكتوبر 2025 01:28 مساءً - عقد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً مع بعض الباحثين بمركز البحوث الزراعية، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس المركز، لمناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه سير العمل، بهدف دعم البحث العلمي الزراعي ليكون قاطرة التنمية وتحقيق الأمن الغذائي في مصر.

استهل فاروق اللقاء بالتأكيد على أن الوزارة تولي أهمية قصوى للبحث العلمي، الذي يمثل الركيزة الأساسية للنهوض بالقطاع الزراعي في ظل التغيرات المناخية العالمية، مشيرا الى حرصه على الاستماع المباشر للباحثين لمعرفة التحديات التي تعترضهم، والعمل على حلها.

واستمع الوزير إلى عرض مفصل من الباحثين حول أبرز التحديات، كما استمع الى رؤيتهم في تطوير وتحسين الأداء، وجودة العمل، وتحسين أحوال الباحثين، حيث وجه بتوفير كافة سبل الدعم للباحثين، لافتا إلى أهمية التركيز على ربط البحث العلمي بالتطبيق على أرض الواقع، ذلك بالإضافة إلى مواصلة جهود تطوير المعامل وتحديث الأجهزة، لضمان استمرار الباحثين في تقديم حلول مبتكرة.

ومن جانبهم أعرب الباحثون عن تقديرهم لسرعة استجابة وزير الزراعة وحرصه الشخصي على الالتقاء بهم والاستماع إلى مشاكلهم بشكل مباشر، مؤكدين أن هذه التوجيهات تمثل دفعة قوية للبحث العلمي وستمكنهم من التركيز على مهامهم الأساسية لخدمة الزراعة المصرية.