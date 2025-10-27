ترامب يهدد بوتين بعد تجربة بوريستنيك : أنت تعلم أن لدينا أفضل غواصة نووية قبالة سواحلك مباشرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أكتوبر 2025 01:28 مساءً - قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية تجربة روسيا لصاروخها بوريستنيك القادر على حمل رؤوس نووية، والذي قالت موسكو إنه قطع مسافة تزيد عن 8000 ميل، وقال إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التركيز بدلاً من ذلك على إنهاء حربه في أوكرانيا.

وفقا لمجلة نيوزويك يوم الأحد، أشاد بوتين بصاروخ بوريستنيك الذي يعمل بالطاقة النووية ووصفه بأنه "فريد من نوعه" بعد أن أجرى الجيش اختبارات جديدة عليه ويعرف صاروخ بوريستنيك، والذي يطلق عليه أيضاً اسم SSC-X-9 Skyfall وفقاً لتسمية حلف الناتو، بأنه صاروخ كروز يطلق من الأرض ويعمل بالطاقة النووية.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية يوم الاثنين أثناء توجهه إلى اليابان، رداً على إعلان بوتين عن تجربة صاروخ بوريستنيك: "إنهم يعلمون أن لدينا غواصة نووية، هي الأفضل في العالم، قبالة سواحلهم مباشرة. وأضاف: لذا، لا داعي لأن يقطع الصاروخ مسافة 8000 ميل وتابع: إنهم لا يستهينون بنا، ونحن أيضاً لا نستهين بهم نحن نختبر الصواريخ طوال الوقت، ولكن كما تعلمون، لدينا غواصة، غواصة نووية. لسنا بحاجة لقطع مسافة 8000 ميل.

وأضاف: لا أعتقد أن ما يقوله بوتين مناسب أيضاً. بالمناسبة، عليه أن ينهي الحرب.. حرب كان من المفترض أن تستغرق أسبوعاً واحداً، وهي الآن في عامها الرابع تقريباً. هذا ما يجب عليه فعله بدلاً من اختبار الصواريخ.

في أغسطس الماضي، قال ترامب إنه أمر بنشر غواصتين نوويتين أمريكيتين ردا على ما وصفه بـ"تصريحات استفزازية للغاية" من الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف بشأن القدرات النووية لروسيا.

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "بناء على التصريحات الاستفزازية للغاية للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، فقد أمرت بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة، في حال كانت هذه التصريحات الحمقاء والتحريضية أكثر من ذلك".

كان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميترى مدفيديف رد على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له "بانتقاء كلماته وعدم دخوله منطقة خطرة جدا"، مذكرا إياه بـ"اليد الميتة" النووية الروسية ورأى مدفيديف أن منشور ترامب على منصة "تروث سوشيال"، وتعليقه الغاضب يؤكد أن روسيا على حق وأنها تسير على الطريق الصحيح.

وكتب مدفيديف وقتها على "تليجرام": "بصدد التهديدات التي وجهها ترامب إلي عبر منصته "تروث" التي منعها هو من العمل في بلادنا... إذا كانت كلمات رئيس روسيا السابق تثير رد فعل عصبيا بهذا الشكل من رئيس الولايات المتحدة "الجبار"، فهذا يعني أن روسيا على حق وتسير على الطريق الصحيح الذي اختارته لنفسها".

كما أضاف "أما بالنسبة لاقترابي نحو منطقة خطرة، فليتذكر ترامب أفلامه المفضلة عن "الموتى الأحياء"، وكيف يمكن لـ"اليد الميتة" غير الموجودة في الطبيعة أن تكون خطيرة!".