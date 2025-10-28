نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- شرم الشيخ تختتم أعمال المجلس التنفيذي الـ79 للإنتوساي استعدادًا لانطلاق المؤتمر الدولي للرقابة المالية والمحاسبة "الإنكوساي 25" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم المجلس التنفيذي التاسع والسبعون للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) أعماله اليوم بمدينة شرم الشيخ، استعدادًا لانطلاق فعاليات الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنكوساي 25)، والذي تنطلق أعماله غدًا الأربعاء 29 أكتوبر وتستمر حتى 31 من الشهر الجاري.

وأكد المجلس خلال اجتماعاته على أهمية تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، ومواصلة العمل من أجل تطوير أدوات رقابية حديثة تدعم الشفافية والاستدامة المالية حول العالم.

تقدير دولي لدور مصر والجهاز المركزي للمحاسبات

وخلال الجلسة الختامية، أعرب المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والنائب الأول لرئيس الإنتوساي، عن تقدير المجلس للدور الفعال للجنة بناء القدرات، التي يقودها الجهاز الأعلى للرقابة في جنوب إفريقيا، لما قدمته من برامج ومبادرات نوعية أسهمت في تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز الكفاءة المهنية لأعضاء المنظمة.

كما أشاد المجلس بجهود لجنة تبادل المعرفة بقيادة الجهاز الأعلى للرقابة في الهند، مؤكدًا أن اللجنة نجحت في تعزيز نشر المعرفة وترسيخ مبادئ الشمولية والمرونة في مواجهة التحديات العالمية.

وأعربت مصر عن سعادتها باستضافة الاجتماع الثامن عشر للجنة تبادل المعرفة في عام 2026، استمرارًا لدورها الريادي في دعم العمل الرقابي الدولي.

مبادرات نوعية من "الإنتوساي للتنمية"

وأشاد الحاضرون بـ مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI) لما قدمته من دعم مستمر بالتعاون مع اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية، بهدف تعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة واستقلالها واستدامتها.

كما أثنى المجلس على المسارات الستة الرئيسية للمبادرة، وخاصة تلك المتعلقة بـ حوكمة تكنولوجيا المعلومات (pICTure)، والتطور التقني (LOTA)، وحوكمة الموارد البشرية (TOGETHER)، وإدارة المخاطر والأزمات (CRISP)، وهي مجالات تسهم بفاعلية في مواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العمل الرقابي.

التركيز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في العمل الرقابي

وأكد المجلس في اجتماعه الختامي أهمية تطوير أدوات رقابية ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يعزز من قدرات الأجهزة العليا للرقابة في كشف الانحرافات المالية والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية.

كما عبر المجلس عن تقديره للمجلة الدولية للمراجعة الحكومية لدورها في تعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين أعضاء المنظمة حول العالم.

إشادة بجهود اللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة

وأشاد المجلس بالدور المتميز الذي قامت به اللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة برئاسة محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، بعد إعدادها تقرير الاتجاهات العالمية السبعة ودليل تنفيذ نتائجه، والذي تمت ترجمته إلى اللغات الرسمية للإنتوساي، بما يعكس رؤية استشرافية للتحديات المستقبلية حتى عام 2040.

البرازيل تشكر مصر على التنظيم والاستضافة

ومن جانبه، أعرب فيتال دريجو، رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية ورئيس المجلس التنفيذي للإنتوساي، عن تقديره العميق لمصر والجهاز المركزي للمحاسبات على الاستضافة الكريمة وحسن التنظيم، مشيدًا بالجهود التي بُذلت لتهيئة المناخ الملائم لنجاح هذا الحدث الدولي الهام.

كما توجه بالشكر لجميع أعضاء مجتمع الإنتوساي قائلًا:

"لولا جهودهم لما تحقق ما أنجزته البرازيل خلال فترة رئاستها على مدار السنوات الثلاث الماضية."

واختتم دريجو كلمته بالإشارة إلى أن مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، تستعد لتسلم رئاسة الإنتوساي لمدة ثلاث سنوات قادمة، في خطوة تعكس مكانة مصر الدولية ودورها المتنامي في تطوير منظومة الرقابة المالية العالمية.