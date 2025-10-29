نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية والعالمية مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب أنفيلد، الذي يحتضن القمة المنتظرة بين ليفربول وكريستال بالاس في إطار منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين موسم 2025-2026.

وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا خاصًا للريدز بقيادة الهولندي آرني سلوت، الذي يسعى لرد اعتباره أمام كريستال بالاس، الفريق الذي تفوق عليه مرتين منذ بداية الموسم الحالي، سواء في درع الاتحاد الإنجليزي أو البريميرليج.

أهمية المباراة لليفربول بعد سلسلة نتائج سلبية

يدخل ليفربول مواجهة الليلة بهدف العودة إلى الانتصارات واستعادة ثقة الجماهير الغاضبة بعد سلسلة من النتائج المخيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر أمام برينتفورد (3-2) في الجولة الأخيرة، وقبلها سقط أمام كلٍ من تشيلسي ومانشستر يونايتد وجالاتا سراي، ما وضع الفريق في موقف صعب محليًا.

ويأمل المدرب آرني سلوت أن تكون مواجهة كأس الرابطة فرصة مثالية لكسر سلسلة الإخفاقات، خاصة أن البطولة تُعد من الألقاب المفضلة لجماهير الريدز، إذ توّج بها الفريق عشر مرات في تاريخه، كان آخرها في نسخة 2022.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025، على أرضية ملعب أنفيلد معقل الفريق الأحمر، وذلك في الأوقات التالية:

الساعة 10:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الساعة 11:45 مساءً بتوقيت أبوظبي

وتُعد المباراة من أبرز مواجهات هذا الدور، لما تحمله من دوافع قوية بين الفريقين ورغبة مشتركة في مواصلة المشوار نحو اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر

يمكن لعشاق الريدز متابعة المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستُذاع المباراة تحديدًا على قناة beIN Sports 2HD، مع تغطية تحليلية موسعة قبل وبعد اللقاء تتضمن أبرز اللقطات، وتحليل أداء النجم المصري محمد صلاح.

المعلق على مباراة ليفربول وكريستال بالاس

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق الصوتي على المباراة إلى المعلق المخضرم علي محمد علي، الذي سيصاحب المشاهدين بوصف تفصيلي للأحداث من ملعب أنفيلد.

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر عبر الإنترنت

بإمكان الجماهير متابعة المباراة أونلاين من خلال تطبيق TOD أو منصة beIN Connect الرسمية، واللتين تتيحان خدمة البث المباشر بجودة عالية، بالإضافة إلى إمكانية المشاهدة عبر الأجهزة الذكية في أي مكان حول العالم.

كما يمكن استخدام خدمات VPN مثل NordVPN للوصول إلى البث من خارج المنطقة الجغرافية المحددة للقناة، مع ضمان جودة بث مستقرة.

مشوار الفريقين في كأس الرابطة حتى الآن

تأهل فريق ليفربول إلى الدور الرابع بعد فوزه على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف في الدور الثالث، بينما صعد كريستال بالاس بعد تغلبه على ميلوول بنتيجة مماثلة.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة من 10 مباريات، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام كريستال بالاس

من المتوقع أن يبدأ آرني سلوت المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: كونور برادلي – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوس كيركيز

خط الوسط: فلوريان فيرتز – أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي – ألكسندر إيزاك – محمد صلاح

ومن المنتظر أن يعتمد ليفربول على محمد صلاح كورقة هجومية رئيسية، في ظل مستوياته المميزة هذا الموسم رغم تراجع نتائج الفريق، مع مساندة إيزاك وسوبوسلاي في بناء الهجمات من العمق والأطراف.

دوافع قوية أمام جماهير أنفيلد

يدخل لاعبو ليفربول اللقاء تحت ضغط جماهيري كبير، خاصة أن الفريق خاض آخر مبارياته على ملعبه دون فوز، وهو ما يجعل مواجهة كريستال بالاس فرصة مثالية لإرضاء الأنصار وإثبات أن الفريق ما زال قادرًا على المنافسة على الألقاب.

في المقابل، يسعى كريستال بالاس بقيادة مدربه أوليفر جلاسْنر إلى استغلال حالة عدم التوازن داخل صفوف الريدز لتحقيق فوز جديد يثبت تفوقه على ليفربول هذا الموسم.

سجل المواجهات بين ليفربول وكريستال بالاس

التقى الفريقان في أكثر من 60 مواجهة رسمية عبر التاريخ، تفوق خلالها ليفربول في أغلبها، لكن في الموسم الحالي كانت الغلبة لكريستال بالاس في مباراتين، ما يمنح اللقاء طابعًا انتقاميًا خاصًا بالنسبة لمحمد صلاح ورفاقه.