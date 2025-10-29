مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساى"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 11:28 صباحاً -

تسلمت مصر، مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الإنتوساي”، وذلك خلال انعقاد جمعيتها العمومية، في التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الإنكوساي الخامس والعشرين، المنعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة نحو 195 جهازًا رقابيًا من مختلف دول العالم.

وتسلم رئاسة المنظمة المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، في حضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

ويعد هذا الحدث محطة بارزة تؤكد الدور المحوري لمصر في دعم منظومة الرقابة والشفافية على المستوى الدولي، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مؤسستها الرقابية في المحافل العالمية.

وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات أن هذا الحدث الدولي يمثل تتويجًا لجهود مضنية بذلها الجهاز خلال السنوات الماضية، بدعم كامل من القيادة السياسية، لترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة في مجالات الحوكمة والشفافية والمساءلة العامة.

وأوضح الجهاز أن ما تحقق من إنجازات نوعية في تطوير منظومة الرقابة المالية، وتحديث أدوات المراجعة شكل قاعدة صلبة للانطلاق نحو دور دولي أكثر تأثيرًا، حيث اتجه الجهاز في السنوات القليلة الماضية إلى تكثيف العمل على الساحة الدولية، سواء من خلال تعزيز العلاقات مع الأجهزة النظيرة حول العالم، أو نقل وتبادل أفضل الممارسات الرقابية التي تسهم في تطوير الأداء المهني للمراجعين.

وأضاف "المركزي للمحاسبات" أنه عمل بقوة على تعظيم الاستفادة من مكانته التاريخية، كونه من أقدم وأعرق أجهزة الرقابة في العالم، من خلال تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، ما أتاح له تولي مناصب قيادية داخل أجهزة صنع القرار في هذه المحافل.

كان أبرزها حصول الجهاز على عضوية دائمة في مجلس المراجعيين الخارجيين للاتحاد الأفريقي منذ عام 2018، ورئاسته لعامي 2022-2023. كما يتولى الجهاز منصب رئيس تحرير المجلة الأفريقية للرقابة الشاملة، إلى جانب عضويته الدائمة في المجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي.

كما نجح الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد جهود مكثفة ومنافسة دولية واسعة، في تولي مهام المراجعة الخارجية لكل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عام 2024، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، إلى جانب فوزه مؤخرًا بمنصب المراجع الخارجي لحسابات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لمدة ست سنوات تبدأ عام 2026.

ويُعد هذا النجاح تتويجًا لخبرات الجهاز المهنية واعتماده من كبريات المنظمات الدولية، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي في كفاءته ودوره في دعم الشفافية والنزاهة على المستوى العالمي.

وأشار الجهاز إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الإنتوساي الخامس والعشرين تأتي تتويجًا لهذه المسيرة الحافلة من العمل الجاد والتنسيق الدولي، مؤكداً أن رئاسة مصر للمنظمة تمثل مسؤولية كبيرة وفرصة تاريخية لتعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة في دعم التنمية المستدامة، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة العامة، وهو أحد الموضوعات الفنية الرئيسة المطروحة ضمن أعمال المؤتمر.

واختتم الجهاز تصريحه بالتأكيد على أن ما تحقق هو ثمرة رؤية واضحة من القيادة السياسية المصرية، وإيمان راسخ بأهمية دور الأجهزة الرقابية في صون المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يليق بتاريخ مصر وعراقة مؤسساتها.