الرئيس السيسى يهنئ رئيسى تركيا والنمسا بذكرى العيد القومى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - بعث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان ريس جمهورية تركيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

 

وأوفد سيادته السيد حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جهورية تركيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

 

 

 

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور ألكسندر فان دير بيلين الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

 

 

 

وأوفد سيادته السيد أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية النمسا الاتحادية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

 

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

