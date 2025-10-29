الرياض - كتبت رنا صلاح - الشعر هو تاج المرأة لذا يحرصن النساء على الإهتمام بها بشتى الطرق، ومن أشهر الطرق التي تم تطبيقها منذ القدم هي دهن الشعر بالزيت، فهي واحدة من أكثر الطرق فعالية، وعلى وجه الخصوص في البيوت المصرية، لأن الزيت يغذي فروة الرأس من العمق، ويعمل على تقوية الشعر، ويُعزّز لمعان الشعر، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الكثير من السيدات يرتكبن أخطاء بدون عمد تضعف استفادة الشعر من كل فوائد الشعر، وقد تلحق الضرر في بعض الحالات بالشعر خاصةً عند تدليك الفروة بالزيت بشكل مفرط، سنوضح لكم من خلال السطور التالية أبرز الأخطاء الشائعة عند وضع الزيت على الشعر، تابعونا لمزيد من التفاصيل.

بدل ما يفيدك بيضرك!.. 5 أخطاء شائعة عند وضع زيت الشعر تفسد الشعر نهائيا وتسبب تساقطه

كشف موقع «تايمز أوف إنديا» خمسة أخطاء شائعة جداً لدى النساء عند استخدام زيت الشعر، وهذه الأخطاء هي:

أخطاء شائعة عند استخدام زيت الشعر

ترك الزيت على الشعر فترة طويلة: فهو يجذب التراب والكثير من الملوثات البيئية، وهذا بالتأكيد سيُضعف خصلات الشعر ويعمل على سد المسام.

الإفراط في استخدام الزيوت بكميات كبيرة على الشعر: لأنه يُضعف فعالية كل القيمة الغذائية، ويعرقل امتصاصها جيداً على فروة الرأس وكذلك على بصيلات الشعر.

تدليك الفروة بقوة شديدة: لأن التدليك العنيف يلحق الضرر بجذور الشعر وفيما بعد يكسر، وقد يساعد التدليك العنيف على تيج فروة الرأس وكثرة القشرة.

استخدام الزيت الخاطئ والغير مناسب لنوع شعرك: هذا الخطأ تقع فيه الكثير من النسإهمال مشاكل فروة الرأس: لأن تجاهل مشاكل الفروة يجعل الأمر يزداد سوءاً، فمثلاً تجاهل القشرة يجعلها تزداد ويتساقط الشعر.اء فالشعر الخشن يحتاج دائماً إلى زيوت ثقيلة لترطيبه، بينما يحتاج الشعر الناعم إلى زيوت خفيفة سهلة الامتصاص لتكثيفه.

كيفية حل مشكلات الشعر الناتجة عن استخدام الزيت الخاطئ

بعد أن وضحنا لكم أخطاء استخدام الزيت على الشعر سنوضح لكم متابعي بوابة الزهراء الإخبارية طريقة حل هذه المشكلات للتمتع بشعر صحي وجميل:

أولاً: عدم وضع الزيت على الشعر فترات طويلة ويفضل استخدام الزيت على الشعر من ساعتين ل 4 ساعات لحد أقصى.

عدم وضع الزيت على الشعر فترات طويلة ويفضل استخدام الزيت على الشعر من ساعتين ل 4 ساعات لحد أقصى. ثانياً: وضع الكمية المناسبة على الشعر وتقدر على حسب طول وكثافة الشعر.

وضع الكمية المناسبة على الشعر وتقدر على حسب طول وكثافة الشعر. ثالثاً: عد تدليك الفروة بقوة، ولكن استخدمي أنامل أصابعك بحركات دائرية خفيفة لتنشيط البصيلات.

عد تدليك الفروة بقوة، ولكن استخدمي أنامل أصابعك بحركات دائرية خفيفة لتنشيط البصيلات. رابعاً: اختيار نوع زيت الشعر المناسب لشعرك للاستفادة منه.

اختيار نوع زيت الشعر المناسب لشعرك للاستفادة منه. خامساً: عدم تجاهل مشاكل فروة الرأس والعناية بها ومعالجتها قبل وضع الزيت لكي تستفاد من الزيت.

أفضل الزيوت للشعر

يعد زيت الأركان المغربي من أفضل الزيوت الطبيعية بفضل احتوائه على فيتامين E والأحماض الدهنية التي تصلح الشعر التالف وتحميه من التقصف، كما يوصي خبراء التجميل أيضًا بـ زيت جوز الهند الذي يمنح ترطيبًا عميقًا ويقلل تساقط الشعر، وزيت الجوجوبا الذي يساعد على موازنة إفراز الزيوت في فروة الرأس دون انسداد المسام، وللحصول على أفضل النتائج، ينصح بتدفئة الزيت قليلًا قبل تدليك فروة الرأس به وتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل الغسل، لتغذية الشعر بعمق واستعادة قوته ولمعانه الطبيعي.