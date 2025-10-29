وزير الداخلية يستقبل نظيره الزامبي ويوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الإرهاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 04:32 مساءً - استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نظيره الزامبي جاك جاكوب مويمبو وزير الداخلية والأمن الداخلي، والوفد المرافق له، خلال زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الإرهاب، بما يعكس حرص الجانبين على تطوير الشراكة الأمنية وتبادل الخبرات.

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان مجالات التعاون بين الأجهزة الأمنية في مصر وزامبيا، وسبل دعمها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات والقضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الوزير الزامبي عن تقديره لوزارة الداخلية المصرية، مؤكدًا اهتمام بلاده بتوسيع قنوات الاتصال، والاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف مجالات العمل الأمني.

كما أشاد بالقدرات التقنية والعلمية والتدريبية التي اطلع عليها خلال زيارته لعدد من قطاعات وزارة الداخلية، مؤكداً تطلع بلاده للاستفادة من هذه الإمكانيات في تأهيل الكوادر الشرطية الزامبية.

من جانبه، رحب اللواء محمود توفيق بزيارة وزير الداخلية والأمن الداخلي الزامبي للقاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على توطيد علاقات التعاون مع زامبيا في ضوء علاقات الصداقة التي تجمع البلدين. وشدد الوزير على أهمية تنمية آليات التعاون، وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية، وتضافر الجهود لمواجهة الإرهاب والجرائم المنظمة والجرائم السيبرانية بمختلف أشكالها، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.