الجلسة سرية.. سمير عمر يواصل كشف أسرار قضية شاليط وما تلاها مع وكيل جهاز المخابرات العامة السابق

أذاعت قناة «القاهرة الإخبارية»، برومو الحلقة الجديدة من برنامج «الجلسة سرية»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، والتي ستذاع في السابعة من مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.

وفي حلقة برنامج «الجلسة سرية»، يكشف اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، عن تفاصيل تُعرض لأول مرة، حول كيف تم تمهيد الطريق نحو تنفيذ صفقة شاليط، وكيف كانت خطة نقل الأسرى الفلسطينيين من السجون إلى أماكن تسليمهم.

كما تتناول الحلقة كيف شددت مصر على ضرورة تحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين ووضع مبادئ عامة مع حماس لتحسين ظروفهم داخل السجون الإسرائيلية، وكيف كانت مصر ترى ضرورة استخدام السياسة إلى جانب المقاومة وليس المقاومة وحدها لتحقيق الهدف، كما تناولت الحلقة سفر عدد من قيادات حماس إلى الحج وتسهيل مصر سفرهم.

«الجلسة سرية» من تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، ويُعرض مساء الجمعة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على شاشة «القاهرة الإخبارية».