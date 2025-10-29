نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام للإنتوساي: مصر تؤدي دورًا رياديًا في ترسيخ الشفافية والسلام وتعزيز التعاون الرقابي الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مؤتمر الإنتوساي الخامس والعشرون ينطلق في شرم الشيخ برعاية الرئيس السيسي

انطلقت فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وباستضافة الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار محمد الفيصل يوسف.

ويُعد هذا المؤتمر محطة بارزة في مسيرة التعاون الدولي بمجال المراجعة العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة المالية.

مارجيت كراكر: انعقاد المؤتمر في مصر يعكس تقدير المجتمع الدولي لدورها الريادي

أعربت الدكتورة مارجيت كراكر، رئيسة محكمة المراجعة بالنمسا والأمين العام للإنتوساي، عن بالغ سعادتها بانعقاد المؤتمر في “مهد الحضارة”، مؤكدة أن مصر تؤدي دورًا قياديًا في دعم جهود المصالحة والسلام الدولي، مشيرة إلى أن مدينة شرم الشيخ أصبحت مؤخرًا منصة عالمية للحوار وبناء التفاهم بين الشعوب.

مصر تستضيف المؤتمر للمرة الثانية تأكيدًا لمكانتها الرقابية الدولية

ذكرت كراكر أن استضافة مصر للمؤتمر للمرة الثانية — بعد عام 1995 — تعكس مكانتها الرفيعة في المجتمع الرقابي الدولي، مشيدة بجهود الجهاز المركزي للمحاسبات في التنظيم الدقيق والتعاون الوثيق مع الأمانة العامة للمنظمة.

وأكدت تطلعها لاستمرار التعاون المثمر مع مصر خلال فترة رئاستها للإنتوساي، لما تمتلكه من خبرات مؤسسية وقدرات مهنية رفيعة في مجالات الرقابة والمحاسبة العامة.

الإنتوساي.. 202 جهازًا رقابيًا من أجل الشفافية والمساءلة

استعرضت كراكر مسيرة المنظمة منذ تأسيسها عام 1953، موضحة أنها اليوم تمثل الصوت العالمي للمراجعة العامة المستقلة، وتضم 202 عضوًا يعملون معًا لتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة في القطاع العام، مشيرة إلى أن المؤتمر العام الذي يُعقد كل ثلاث سنوات هو المنصة العليا لاتخاذ القرارات الاستراتيجية للمنظمة.

الموضوعات الفنية للمؤتمر: الرقابة في الأزمات والذكاء الاصطناعي في المراجعة

تناول المؤتمر موضوعين رئيسيين:

أولًا: دور الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة البنوك المركزية والأنشطة الحكومية أثناء الأزمات المالية والاقتصادية.

وأكدت كراكر أن الرقابة على الإنفاق العام في فترات الأزمات أمر جوهري لضمان الاستخدام المسؤول للموارد، وأن المراجعة المبكرة والتقارير الشفافة تعزز قدرة الدول على الصمود أمام الأزمات.

ثانيًا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة.

حيث أشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا جديدة للأتمتة وتحليل البيانات وكشف المخاطر، لكنه يتطلب ضوابط أخلاقية وشفافية خوارزمية لضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في المجال الرقابي.

كراكر: الرقمنة وسيلة لخدمة الحقيقة والمساءلة

أكدت الأمين العام للإنتوساي أن الرقمنة ليست هدفًا في حد ذاتها، بل أداة لخدمة الحقيقة وتعزيز المساءلة العامة، مشددة على أهمية الدمج المسؤول للتقنيات الحديثة في العمل الرقابي، ودور الإنتوساي في وضع معايير دولية وتبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابية حول العالم.

تأكيد على التعاون الدولي وبناء مستقبل المراجعة العامة

اختتمت كراكر كلمتها بالتأكيد على أن مؤتمر الإنتوساي الخامس والعشرين يُسترشد هذا العام بمبدأ الحوار، ويمثل فرصة لتبادل الأفكار وبناء شراكات جديدة تسهم في تشكيل مستقبل المراجعة العامة العالمية، متمنية التوفيق والنجاح لأعمال المؤتمر المقام في شرم الشيخ.