نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الممارسات الطبية وضمان أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الصحية.

وتضم اللجنة نخبة من الخبراء والمسؤولين، حيث يتولى الدكتور حسين مصطفى موسى خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، رئاسة اللجنة، بينما يشغل الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، منصب نائب رئيس اللجنة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير منظومة الرعاية الصحية وضمان حقوق المرضى، بما يتوافق مع قانون المسئولية الطبية الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الطبيب والمريض، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الصحية.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة متابعة تطبيق معايير سلامة المريض في المستشفيات، ودراسة الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، ووضع آليات لتقليل نسبها عبر التدريب المستمر والرقابة العلمية والمهنية.

ويُعد تشكيل اللجنة العليا خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الأمان الصحي والمسئولية المهنية، بما يسهم في دعم جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الطبي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.