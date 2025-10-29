نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يعيّن الدكتور محمد عبد الوهاب أمينًا عامًا للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين الدكتور محمد أحمد عبد الوهاب، أمينًا عامًا للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، في إطار استكمال تشكيل اللجنة التي تهدف إلى تعزيز منظومة الحوكمة والجودة في القطاع الصحي المصري.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات من إعلان تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي يترأسها الدكتور حسين مصطفى موسى خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، ويشغل الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، منصب نائب رئيس اللجنة.

ويُعد الدكتور محمد عبد الوهاب من الكفاءات الطبية والإدارية البارزة، وله خبرات ممتدة في مجال إدارة المؤسسات الصحية، حيث يُنتظر أن يسهم في وضع السياسات التنفيذية لتطبيق معايير سلامة المرضى وتعزيز ثقافة المسئولية الطبية داخل المنظومة الصحية.

ووفقًا لقرار رئيس الوزراء، تتولى اللجنة متابعة تطبيق معايير الجودة والسلامة في المؤسسات الصحية، ودراسة الشكاوى والتقارير الخاصة بالأخطاء الطبية، إلى جانب وضع ضوابط مهنية دقيقة تضمن حماية حقوق كل من الطبيب والمريض.

ويأتي تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض ضمن خطة الدولة لتطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى بناء نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة وشفافية.